體育

德國羽賽鄧謝配反勝闖4強

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪上周五在德國羽毛球公開賽愈戰愈勇，落後一局下逆轉馬來西亞組合陳健銘／賴沛君，闖入4強。女雙方面，頭號種子香港組合楊霈霖／楊雅婷8強不敵保加利亞對手，無緣晉級。
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