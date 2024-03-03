體育

沈金康獲贈榮休賀禮

（中國香港單車總會圖片） （中國香港單車總會圖片）
（中國香港單車總會圖片）
中國香港單車總會昨日舉行春茗聯歡，去年底榮休的前總教練沈金康亦有出席，並獲贈榮休賀禮，他勉勵港隊「愈轉愈快」。同日總會主席梁鴻德表示新任總教練將於下月落實。
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