場地單車國家盃將軍澳月中開騷 李思穎力爭奧運麥迪遜資格

港協暨奧委會香港運動員就業及教育部（HKACED），與港協暨奧委會奧夢成真有限公司舉辦的「無憂追夢延續運動緣運動嘉年華」，昨日舉行開幕禮。單車運動員李思穎、楊倩玉、武術莫宛螢、許得恩及柔道徐淑琪均有出席。剛於亞錦賽袋走4面獎牌的李思穎，期待本月15日至17日於將軍澳單車館上演的場地單車國家盃，可藉地利拿下麥迪遜奧運入場券，至於楊倩玉同場表示有意復出，出戰6月亞洲公路單車錦標賽。

李思穎早前於場地單車亞錦賽勇奪2銀（淘汰賽、捕捉賽）2銅（麥迪遜賽、全能賽），她表示：「滿意每個項目都有獎，但不滿意獎牌顏色。戰術上有太多失誤，希望之後能改善。」場地單車國家盃是奧運積分其中一站，李思穎希望能與梁穎儀合作取得奧運麥迪遜賽資格。

楊倩玉或復出公路亞錦賽 亞運後宣布退役的楊倩玉坦言有意復出，參加6月在哈薩克舉行的公路亞錦賽男女混合團體項目：「看到隊友在場上拚搏，我也很想加入，我很喜歡踩公路，如果能參賽幫到他們，我會很開心。」

圖、文：余樂詩