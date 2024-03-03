傑志勢盛作客撲擊港會

港會守將 積施利（左）、傑志前鋒 祖連奴（右）

港超聯今日另一場焦點戰，港會坐鎮香港足球會足球場火併傑志。港會上場大敗而回，必力求反彈，惟「藍鳥」正與理文鬥得難分難解，3分亦志在必得。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場以0比5不敵冠忠南區，今日又遇上傑志，主教練東尼咸美頓（Tony）稱對方為緊迫榜首，壓力無疑更大，鼓勵球員放開懷抱，盡力為對手製造麻煩：「傑志係上季聯賽冠軍，難得可以同咁勁嘅對手踢，希望大家盡力表現自己，運用主場之利，同佢哋鍊過。」泰亞高和福保羅皆有傷在身，是役未能候命。

今季多次在邊路製造威脅的莊文歷，預計是役更多時候要留守後防，盼利用僅有的進攻機會，為球迷帶來驚喜：「我哋要踢得硬淨啲，唔好咁易被傑志打穿防守，當有位攻上去嘅時候，就要把握得好啲。」

羅梓駿：要更進取盡早入波 傑志剛以6球大炒香港U23，聯賽4連勝兼追至落後理文1分，暫代主教練金東進（Kim）希望球隊趁氣勢再下一城：「港會有好多外援，主場經常可以製造驚喜，但我對球員有信心。餘下所有聯賽對我哋嚟講都係決賽，唔可以再失分。」對於主力周緣德離隊，Kim指目前仍有至少4名中堅可供調動，影響不大。惟陳晉一已經復操但狀態未足，費蘭度則只能獨立訓練，兩人將繼續缺陣。

後衞羅梓駿上場交出一個助攻，並獲選為「全場最佳球員」（POM），他指自己在亞洲盃回來後狀態不俗，是役盼繼續作出貢獻：「之前幾場一直喺旺角場，突然踢仿真草要啲時間適應。預咗港會主場會死守，關鍵係要盡早入波，自己都會踢得比平時進取。」