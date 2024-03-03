on.cc東網直播 理文力保榜首開火轟晉峰

理文尖刀 基華尼頓（左）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」榜首雙雄分途出擊，其中免費直播戲碼，由理文於將軍澳運動場迎戰晉峰。「黃黑軍團」上場對大埔失分而回，榜首優勢縮窄至僅得1分，今日面對各項賽事6場不勝的「粉紅兵團」，定必開火搶攻，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32晚上10時播映）

「黃黑軍團」上場與大埔互交白卷，目前僅領先傑志1分，主教練曾昭達表示球隊士氣未有因失分受影響：「球隊上下都保持正面，一直以嚟我哋目標都冇變，就係要贏晒所有聯賽賽事，去保持榜首優勢。」理文今季曾於「賽馬會菁英盃」不敵晉峰，「達Sir」認為正因如此，球員今日會變得更有警覺性，希望比對手展現更強爭勝心：「相信我哋會係主導一方，要盡快搵到首個入波好重要。」

胡晉銘：聯賽流流長有排鬥 胡晉銘亦同意球隊未有因上場失分而氣餒：「聯賽始終係長途賽，嚟緊下半季各隊實力拉近咗，大家都會有失分機會，士氣未有太大影響。」聯賽再鬥晉峰，「晉銘」就強調球隊必須貫徹控球在腳踢法，尋求破敵機會。

晉峰對上兩次面對理文錄得1勝1和，但兩場皆為「賽馬會菁英盃」分組賽，總教練何信賢認為參考價值不大，又指對方為保住榜首，今場必定精銳盡出，相信戰況會截然不同，強調要做好防守，盡量減少失球：「對上兩場失咗7球，成隊都好認真去檢討，要建立番自信先。老實講兩隊實力差好遠，對面三叉戟又強，好難完全防範，惟有靠球員集中啲同走多步。」晉峰是役有後衞金賢昊因傷上陣成疑，袁世傑則繼續缺陣。

奧迪加串演前鋒盡力而為 奧迪加（Benji）近3場兩度擔正出任前鋒，他指自己仍要時間適應新位置，對個人表現未算太滿意：「走位同踢中場時完全唔同，面對防守方嘅壓力更加大，要再保護個波好啲。」面對榜首理文，Benji直言屬一場硬仗，但會盡力而為：「理文實力喺我哋之上，但只要我哋防守有記律性啲，不斷互相補位，絕對有力踢出驚喜。」

晉峰中場 邵昀俊（右）