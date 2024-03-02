杜度首獲徵召

今次名單中22人曾出戰亞洲盃決賽周，包括孫銘謙及周緣德兩位剛轉戰中超的球員，至於勞烈斯、謝家強、黃威，及已宣布退出港隊的鞠盈智4人榜上無名。33歲理文中堅杜度二月中完成入籍，是名單唯一新臉孔，此外保羅、徐宏傑及顏樂楓等再獲徵召。