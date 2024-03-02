港隊世盃外初選出爐
港隊下月繼續世盃外征途，為備戰3月21日主場迎戰烏茲別克，足總周四公布港隊30人初選名單，早前獲批特區護照的杜度首次入圍。
杜度首獲徵召
今次名單中22人曾出戰亞洲盃決賽周，包括孫銘謙及周緣德兩位剛轉戰中超的球員，至於勞烈斯、謝家強、黃威，及已宣布退出港隊的鞠盈智4人榜上無名。33歲理文中堅杜度二月中完成入籍，是名單唯一新臉孔，此外保羅、徐宏傑及顏樂楓等再獲徵召。
暫時於世盃外E組錄1和1負的港隊，3月21日先坐鎮旺角大球場迎戰烏茲別克，5日後則作客烏茲別克再交手。林卓臻報道
港隊30人初選名單：
門將：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衞：孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、李毅凱、杜度、徐宏傑（理文）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、張憙延、顏樂楓、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）
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