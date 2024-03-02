大埔追趕榜首東方見招拆招

大埔士哥拿 盧卡斯

今日港超聯假大埔運動場上演重頭戲，大埔主場火併東方。已躋身成爭冠分子的「綠戰士」，為收窄與理文及傑志的分差，3分志在必得，且看有主力孫銘謙離隊後的東方，如何在作客情況下見招拆招。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔目前踢少一場下，落後次席傑志6分，與榜首理文有7分差距，仍有機會爭冠。「綠戰士」周中剛踢完「賽馬會菁英盃」，但盧卡斯、加比爾及比迪高等多位主力一律被收起，主教練李志堅直認留力今場：「東方外援好對辦，即使冇咗『孫銘』，其餘球員都夠做，今場唔易踢。」盧卡斯重返「綠戰士」後上陣5次斬獲7球，今場倒戈舊主令他倍感興奮：「我非常尊重東方，佢哋幫咗我好多，但呢場波對大埔好重要。」問到入波後會否慶祝，盧卡斯笑言：「好難講，前提係要入波先。」

巴拉克恨同盧卡斯交手 孫銘謙剛落實轉戰中超加盟滄州雄獅，東方主教練盧比度（Chino）坦承鋒力必有所削弱：「『孫銘』離隊影響好大，但同時好開心見到佢有機會喺中超展示實力。」東方今季3鬥大埔僅1和2負，Chino指作客會更難踢：「大埔實力已經同理文及傑志好接近，尤其盧卡斯加盟後不停入波，希望佢今場腳風唔好太順。」

上場斬獲加盟後開齋波的巴拉克，期待與前隊友盧卡斯交手：「我同盧卡斯喺傑志做過隊友，佢好強壯擅長喺禁區內搵食，但我哋都有好多具質素球員對付佢。」

東方箭頭 巴科爾（白衫）