港台電視32╳on.cc東網同步直播 香港U23變陣頑抗冠忠南區

香港U23門將 雲天樂

今日「中銀人壽香港超級聯賽」，香港U23在旺角大球場挑戰冠忠南區。主力中堅杜國樑離隊後，香港U23必須要想辦法填補其後防空缺；南區為進一步縮窄與前列的距離，今場絕不手軟。

（on.cc東網及港台電視32周六下午3時直播）

香港Ｕ23近日有主力杜國樑（Alex）離隊轉往內地聯賽發展，主教練司徒文俊就對有球員獲青睞，向更高水平發展感欣慰：「佢係我哋今季踢得最多嘅球員，離隊影響梗係大，但我哋嘅立場，就係希望球員可以透過香港Ｕ23呢個平台跳出去。」「司徒Sir」續指後防人腳配搭會作調整，惟林智豐與嚴啟倬仍因傷缺陣。

雲天樂失好拍檔：要重新調整 後防好拍檔Alex離隊後，主力門將雲天樂（Michael）承認球隊要重新調整：「Alex對我哋隊波好重要，球隊點樣應付下半季，絕對係個挑戰。」香港Ｕ23今季各項賽事鬥南區錄得1和3負，Michael亦提及今場搶分關鍵：「對住南區，點樣防守高空波係難題。」

南區周中剛於「賽馬會菁英盃」擊敗大埔，主教練楊正光表示會繼續作輪換，目標全取3分。「光Sir」又指球隊近期防守已有改進，呼籲球員保持集中。此外川瀨浩太已投入操練，惟是役上陣機會不大。

李嘉耀：高空優勢明顯 李嘉耀就預計對手在杜國樑離隊下，球隊高空優勢更明顯：「我哋普遍身形比香港Ｕ23好，依家佢哋冇埋杜國樑，優勢應該會更大。」惟「嘉耀」續指香港Ｕ23進步明顯，能以活力給球隊帶來麻煩，全隊務必謹慎應戰。