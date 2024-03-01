孫銘謙：一生人一次機會

轉投中超滄州雄獅 港超聯球隊東方昨日透過Facebook專頁，宣布前鋒孫銘謙轉戰中超加盟滄州雄獅，惟雙方經協商後，將不對外公開是次轉會費費用。這位港隊主力現時已與新東家會合並投入操練，將會穿起32號球衣。

現年23歲的孫銘謙2017年於凱景出道，其後曾效力和富大埔、天水圍飛馬，2021年加盟東方後，共上陣55次兼攻入25球。上季他在各項賽事累積14球，成為歷來港超聯單季入球最多的華人球員，季尾更奪得最佳青年球員獎項；「孫銘」同時屬於港隊主力，早前有份代表港隊出戰亞洲盃決賽周。值得一提，「孫銘」亦是繼茹子楠後，近年東方第二位直接轉會中超球隊的華人球員。

同日東方更上載影片，紀錄「孫銘」對隊友說出的離隊感言，他表示希望把握今次千載難逢的機會：「我喺季中突然離隊，請大家接受我真誠嘅道歉，但今次對我係一生人一次嘅機會，我好想好好把握，希望獲得大家原諒我今次個人決定。好多謝大家一直以來對我嘅厚愛同支持，同你哋一齊喺東方並肩作戰係我嘅榮幸，祝願大家繼續有好表現，迎接今季餘下嘅挑戰。」

盧比度︰盼更多球員外流 至於東方主教練盧比度則希望見到更多球員去中超發展：「今次（孫銘謙）係一個好好例子，球會嘅目標未必只係爭冠，如果我哋可以令到更多球員去中超，享受更好待遇，絕對係好事，希望大家視孫銘謙為榜樣，只要付出百分百努力，有朝一日都會獲得機會。」

滄州雄獅上季於中超取得第12名，陣中除了由前國腳肇俊哲擔任主帥，教練團中更有前港腳白鶴出任助教。據悉球會早前一度受引援禁令限制，最終在冬季轉會窗關閉前解除禁令，成功為新球員註冊。而除了「孫銘」外，連同梅州客家右閘茹子楠、浙江隊中堅梁諾恆、深圳新鵬城前鋒安永佳，以及河南杜康後衞周緣德，來季至少有5名港將效力中超球隊，為近年最多。