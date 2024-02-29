全國賽摘銀蘇炳添復出衝奧

東京奧運刷新了男子100米亞洲紀錄（9秒83）的蘇炳添，自東奧後一直受傷病困擾，去年6月以身體原因提前結束2023年賽季，甚至棄戰杭州亞運會。近日這位「中國飛人」終於復出，在成都舉行的全國室內田徑大獎賽首站迎來今季第1擊，跑出6秒66獲得男子60米跑銀牌。

個人賽要跑入10秒大關

這位34歲田徑名將於預賽跑出6秒70，以總成績第2躋身決賽，而決賽則與廣東隊友陳冠鋒火併，最終以6秒66獲亞席，陳冠鋒則以6秒65率先衝線。完成今次賽事後，蘇炳添會偕同後輩陳冠鋒及嚴海濱等選手出戰中國田協組織的100米接力測試，而謝震業等幾位短跑運動員目前則在美國冬訓，並在當地進行測試，最終中國田協會選出8人加入中國短跑接力隊，力爭巴黎奧運的4×100米接力資格。