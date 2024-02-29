2球挫大埔冠忠南區鎖定首名

「賽馬會菁英盃」昨晚於旺角大球場，爆發A組榜首大戰，由大埔惡鬥冠忠南區，最終南區憑史提芬彭利拿射入12碼，以及趙聡悟的妙絕入球，以2比0擊敗大埔，兼搶得小組首名。

「綠戰士」今場收起盧卡斯、馬高斯山度士及比迪高等主力，錢兆琛負責把關，U22兵潘子希首次擔正，謝臣復任正選，前線有雷仙奴、卡朗及鍾偉強衝鋒陷陣；南區正選派出5位U22球員，包括加盟後首次擔正的梁祐維，古安奴及基斯坐鎮後防，冨樫凌央與鞠盈智於中場串連，支援箭頭積遜。

兩隊開賽初段相對謹慎，17分鐘才有大埔馮冠鳴的頭槌較具威脅。6分鐘後輪到南區攻勢，冨樫凌央傳中，鞠盈智的頭槌被錢兆琛橫身撲出，半場兩隊互交白卷。易邊後戰況變得緊湊，大埔先有雷仙奴近射未能考驗顏翱天，南區之後亦有積遜門前抽高。南區隨即換入佐佐木周、史提芬彭利拿加強攻力，75分鐘率先打破僵局，趙聡悟傳入禁區，「肥彭」禁區內被謝臣鏟跌，球證直指12碼，前者親自操刀射入，南區領先1比0。

趙聡悟單騎闖關入燕梳球 6分鐘後南區再下一城，趙聡悟半場開始引球推進，憑一己之力殺入禁區，再成功射破錢兆琛十指關。最終南區兩球擊敗大埔，以小組首名晉級4強。圖、文：林卓臻、李浚湣