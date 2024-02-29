韋斯塔本衝擊4連霸

平治 咸美頓

廿位車手「齊人」過渡新季 新一季世界一級方程式賽車（F1）會於本周末假巴林展開，今日先會上演練習賽，正賽則會於周六（3月2日）上演。與過往不同，去季20位車手罕有地「齊齊整整」過渡新季，未有「新丁」出現，其中3屆世界冠軍麥斯韋斯塔本今季將繼續與佩雷斯合作，為紅牛力爭取繼2010-2013年賽季後，再次實現4連霸。

各隊早前於巴林國際賽道進行季前測試賽，韋斯塔本對於新車RB20表現滿意：「我相信RB20會是一輛極具競爭力的賽車，大家都在巴林測試了很多圈，希望未來一周不會有太多設置上的改動吧！」上季亞軍佩雷斯亦大讚RB20發揮比上一代更好：「新車表現十分可靠，2024賽季將會是激烈的戰鬥，我很期待賽季展開。」

平治全新戰車助咸美頓搶胡 今季另一焦點落在上季季軍得主「黑帝」咸美頓身上，這位7屆世界冠軍車手2月初宣布今季結束後將轉投法拉利，結束與平治長達12年的賓主關係。上季平治首次未能取得任何分站冠軍，39歲的咸美頓更是自2021年12月就未贏過分站冠軍。今季平治痛定思痛，由零開始重新開發戰車，因此這台W15並非W14的後繼版本，到底「銀箭」能否藉着全新概念的賽車，為「黑帝」的最後一季「Benz生涯」再有突破，值得留意。

至於咸美頓的「未來東家」法拉利，續由沙恩斯及勒卡歷挑戰今季賽事。其中勒卡歷就黑氣纏身，在首日測試賽中，就重演上季拉斯維加斯站「坑渠蓋事件」，賽道上的渠蓋意外地被戰車氣流吸起擊中車底，要一度中止測試。幸好和在賭城時相比，這次車底未有被擊穿，只有輕微破損，經維修後未有浪費太多測試時間，但未開季即遇「無厘頭」意外，肯定對勒卡歷心理層面或帶來不少打擊。

紅牛 麥斯韋斯塔本 法拉利 勒卡歷 紅牛會以新戰車RB20爭取4連霸。