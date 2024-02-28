體育

梅萊硬地500勝暗示退役

36歲的英國網球傳奇梅萊，周一在杜拜錦標賽反勝加拿大的沙保洛夫，迎來今季第二勝，亦是其生涯第500場硬地勝仗。他賽後表示：「我的時間可能不多，過去幾個月我已盡自己所能。我仍很熱愛網球，但隨着年齡增長，比賽變得愈來愈難。」
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