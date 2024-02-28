男女隊同闖決賽浸大衝雙冠
本屆大專籃球賽決賽隊伍誕生，香港浸會大學男子隊4強擊退香港中文大學，將與香港城市大學爭標。而浸大女籃同時躋身決賽鬥理大，浸大力爭衝擊雙冠。
浸大男籃於2020至2021學年曾稱霸大專，4強面對擁有蕭瑋耀及俞資俊的中大，雙方比分咬住上，浸大最後關頭把握較佳，終以75比66勝出，時隔3年重返決賽舞台。獨得22分的主將文俊傑賽後表示勝仗全由防守做起，就算第4節落後時整隊的心態也是從防守扭轉戰局。另一4強戰城大男籃以102比80擊退上屆冠軍理工大學，城大主力Herman交出19分及16個籃板，3月10日決賽，此子表現將左右大局。
力阻理大女籃６連霸
女籃4強同樣精彩，力爭6連霸的理大女籃受到港大極大考驗，理大多位經驗戰將包括劉芳盈及陳穎欣等發揮出色，終險勝49比46。另一場浸大主力劉倩婷及冼美嘉齊齊交出「雙雙」，助浸大贏中大55比52。近4屆浸大均在決賽不敵理大，且看今屆能否打破宿命，如願贏得后座。
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