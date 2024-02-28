男女隊同闖決賽浸大衝雙冠

浸大男籃於2020至2021學年曾稱霸大專，4強面對擁有蕭瑋耀及俞資俊的中大，雙方比分咬住上，浸大最後關頭把握較佳，終以75比66勝出，時隔3年重返決賽舞台。獨得22分的主將文俊傑賽後表示勝仗全由防守做起，就算第4節落後時整隊的心態也是從防守扭轉戰局。另一4強戰城大男籃以102比80擊退上屆冠軍理工大學，城大主力Herman交出19分及16個籃板，3月10日決賽，此子表現將左右大局。