中國高中籃球聯賽協恩獲西區第５

協恩月初於精英賽決賽擊敗林大輝中學，達成9連霸，獲邀出戰中國高中籃球聯賽。這支香港學界勁旅派出姚采芸、黃雅婷及陳巧悠等主力應戰，首輪小組賽以2勝1負成績晉級次圈，及後以53比79不敵山西太原市進山中學，跌落名次賽。

入場觀看WCBA撐李祉均

名次賽協恩先以64比42力挫西安交通大學附屬中學，昨日再以53比51險勝重慶市實驗中學校，最終獲得第5名。男子組方面，香港代表北角協同中學小組賽3戰敗北，無緣晉級。兩隊賽後一同入場欣賞WCBA天津冠嵐作客四川遠達美樂的賽事，支持香港女籃代表李祉均。李祉均是役交出20分、9助攻及5偷球，惟天津冠嵐仍以77比122不敵對手。