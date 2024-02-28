4奪中國金球獎坦言「受之有愧」　武磊：國足已不是亞洲二流

武磊上季中超轟入18球，帶領上海上港捧走中超冠軍兼榮膺聯賽最佳球員。頒獎禮前一日的超級盃，上海上港不敵上海申花，但無阻武磊第4度贏得「中國金球獎」。武磊在領獎時承認「受之有愧」：「中國國家隊過去幾年成績不理想，加上昨日的超級盃失利，我曾猶豫要不要來領獎。」他續稱：「在中國，任何與足球相關的事都非常不容易，但在越困難的時刻，越需要足球從業者一齊努力。」

武磊早前隨國足出戰亞洲盃，最終分組賽3戰2和1負出局，兼錄得零入球的尷尬戰績。在接受內媒專訪時，武磊承認國足正被亞洲其他球隊趕上：「亞洲其他球隊進步明顯，打法緊跟世界潮流。如果我們原地踏步，與對手的距離就會愈來愈遠，必須承認，現階段我們的水平已不是亞洲二流。」惟他對中國足球未來仍未絕望：「通過5年、10年腳踏實地朝着正確的道路前進，中國足球的水準還是能提升。」