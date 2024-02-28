on.cc東網直播 賽馬會菁英盃爆地區打吡 大埔冠忠南區鍊盡爭首名

大埔中堅 馬高斯山度士

今晚「賽馬會菁英盃」假旺角大球場上演A組獨腳戲，兩支篤定出線球隊大埔及冠忠南區正面交鋒，決出小組首名誰屬。兩隊近況同樣甚佳，為爭奪首名必無保留，地區大戰一觸即發。（on.cc東網周三晚8時按次收費直播）

上場於聯賽逼和爭標分子理文的大埔，首循環曾以1比3不敵南區，賽前以較差對賽成績暫居A組次席。由於B組出線形勢仍存有變數，主教練李志堅表示暫時不會考慮4強對手，為應付8日3賽緊密賽程，今場有需要進行輪換：「希望喺輪換嘅同時，都可以擺出具競爭力嘅陣容應戰，唔會放棄任何爭勝機會。」軍情方面利馬已恢復操練，惟今場未必趕及復出，此外U22門將林志基仍因傷倦勤。

潘子希期待對佐佐木周 「綠戰士」於季中轉會窗除羅致兩位外援外，亦引入U22球員潘子希，這位去年曾征戰台灣乙組聯賽的年輕後衞，揚言會為爭取正選位置而努力。過去曾效力甲組球隊沙田的潘子希表示，對南區球員並不陌生：「之前喺甲組都有對過艾華，不過我更希望同佐佐木周交手，想見識吓佢嘅進攻能力。」

南區較對方少一日休息，主教練楊正光同樣稱會變陣迎敵，他又指球隊目前陣容夠深度，絕對有力爭勝：「雖然我哋會做輪換，但好多球員質素都唔錯，所以今場目標都係贏波。大埔中場不嬲踢得好硬淨，大家要有心理準備呢場會好激烈。」「光Sir」又指大埔火力強勁，會作出針對部署，盡量減低對手威脅。

伍瑋謙：要嚴防比迪高 門將伍瑋謙（Ivan）謂球隊在今季「菁英盃」未嘗一敗，盼能延續氣勢應付淘汰賽。Ivan又指大埔經季中增兵後，實力大幅提升，特別提醒隊友要嚴防比迪高：「比迪高個人能力好強，入到波之餘，又幫到隊友製造機會，好期待會一會佢。」

大埔前鋒 馬卡雷拿 冠忠南區守將 陳凱柏 冠忠南區「瀛」男 冨樫凌央