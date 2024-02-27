開羅站列第４港隊男團無緣奧運

由張家朗、蔡俊彥、吳諾弘和崔浩然組成的香港男子花劍隊，於FIE花劍世界盃開羅站團體賽打入銅牌戰，面對世界排名第3的強敵美國隊，力戰下以34比45落敗，與獎牌擦身而過，亦未能獲得奧運花劍團體的入場券。

隊際世界排名第6的港隊，周日先後擊敗比利時及匈牙利，順利打入4強，其後面對「世一」日本隊，即使有吳諾弘對飯村一輝打出8比4追至落後6分，守尾門的張家朗亦以9比5大勝敷根崇裕，但港隊終以42比45憾負，只能與不敵意大利的美國，爭奪銅牌。

銅牌戰不敵美國 稍事休息後，港隊再參與銅牌戰，由於先前一戰體能消耗甚大，加上美國有「世一」陳海翔壓陣，還有艾堅及米恩赫迪，3人世界排名於前7之內，甫開賽港隊已處於下風，接連被對手拿分及拉開比數至10多分，儘管其後力追但已無補於事，終以34比45告負，以第4名完成。

這是巴黎奧運積分數截止前最後一站賽，港隊要爭取亞大區第一名進身奧運，就要在本站搶分超越中國隊，才能取代後者成為亞大區第一名。可惜現時第4名的積分，並不足夠這個目標，故港隊宣告無緣奧運。