見完Fans與輪椅籃球港隊交流 韋迪親賀香港東方奪冠

前NBA球星韋迪繼去年8月再度訪港，昨日出席品牌活動，帶同兒子Zaire和香港輪椅籃球代表隊交流，最後更為其個人品牌贊助球隊香港東方舉行祝捷會，慶祝球隊奪得今季甲一總冠軍。■圖/文：余樂詩

曾為熱火3次贏得NBA總冠軍的韋迪旋風式訪港，昨午出席品牌活動與球迷見面後，下午就來到西貢賽馬會西貢戶外訓練營，與香港輪椅籃球代表隊交流。

余俊延三分波射贏韋迪父子 韋迪和兒子Zaire與香港輪椅籃球代表隊成員余俊延進行投籃挑戰賽，眼見韋迪在更遠距離射「NBA三分」，原本只需射罰球的余俊延亦自告奮勇挑戰射三分球，最終這名香港代表兩個回合共投進7球三分波，成功擊敗韋迪兩父子，贏得全場掌聲！

其後香港東方球員黃浩賢及青年軍的吳委峻和鍾子豪，與輪椅籃球港隊成員進行3x3比賽，吳委峻更兩度投進三分球，盡顯射手本色，韋迪亦不忘為港隊代表余俊延打氣，增添氣氛。賽後，韋迪表示：「每次來香港都感受到大家的熱情，今天我想將愛傳給大家，好開心透過籃球跨越文化，一起分享對籃球的熱情，我知道你們一定付出了很多努力，才有今天的成就，希望你們繼續熱愛籃球。」

23歲的余俊延去年曾代表香港出戰亞殘運輪椅籃球外圍賽，他興奮地表示：「從沒想過能與NBA球星韋迪一起同場較量，另外亦好難得可以和香港東方籃球隊一起推廣輪椅籃球，令更多香港人認識這個運動。」余俊延於2018年起接觸輪椅籃球，並於一年後加入港隊，他表示：「我好細個就鍾意籃球，可以加入港隊亦是一個難得機會，我們每星期都進行訓練，最近亦轉打三人籃球，準備之後的比賽。」