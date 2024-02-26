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場地單車亞洲盃兩港將添銅
（中國香港單車總會提供）
港單車隊上周六出戰亞洲場地單車錦標賽，再獲好消息，繆正賢（左）和梁寶儀（右）分別於男子及女子記分賽，雙雙為港摘得銅牌。連同李思穎於全能賽和捕捉賽所得的兩面銀牌、伍柏亨的男子追逐賽銅牌，以及男子青年組的李恩浩捕捉賽銅牌，港隊暫獲2銀4銅佳績。
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