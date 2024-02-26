亞盃外港籃苦戰憾負新西蘭

港籃男子隊昨日出戰亞洲盃外圍賽第二場小組賽，作客新西蘭全場受壓，最終負49比89錄得兩連敗，下場11月21日將作客中華台北。

位處B組的港籃首仗不敵菲律賓後，隨即起程遠赴新西蘭。港隊初段憑惠龍兒連得4分，追成4比4，惟主隊之後採取前場壓迫，令港隊苦無對策，一度落後7比27。次節後備上陣的楊瑞鴻獨取8分，加上韓天次亦有三分球進帳，港隊半場落後26比53。

趙永良感謝球迷入場支持 易邊後徐遠征憑三分球「開齋」，梁兆華和惠龍兒策動快攻「2打1」得分，追至31比55，港隊此節加強防守，令對手只攻入15分，可惜分差太大，最終新西蘭在全員得分下大勝89比49。新西蘭全場摘下61個籃板，比港隊多達30個，惠龍兒獲港隊全隊最高的13分，另加5記籃板，新人楊瑞鴻和韓天次分獲8分和7分。

港隊主教練趙永良賽後表示：「球員舟車勞頓後略顯疲態，上半場防守未如理想，第3節已見有改善，下場需要更早入局。」今場有不少香港球迷入場，趙永良感謝他們支持：「今場雖然作客，但感覺似主場，香港球迷很投入為我們打氣，感覺很親切，這些都是球員和教練打好每場比賽的動力。」

余樂詩報道