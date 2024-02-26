基爾頓伊高沙托尼各自起孖 傑志派6蛋仲差1分

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」上演多場激戰，其中傑志坐鎮旺角大球場迎戰香港U23。最終「藍鳥」憑基爾頓和伊高沙托尼各自梅開二度，加上祖連奴和畢頓各有1球進帳，以6比0大勝對手，並追至僅落後榜首理文1分，令爭標形勢更加吃緊。

「藍鳥」是役有石皓心首度於聯賽擔正，羅拔圖及羅梓駿鎮守後防，祖連奴、伊高沙托尼及潘沛軒負責攻堅，香港U23方面杜國樑及梁煒烽鎮守中路，林學曦負責創造突擊機會。開賽僅5分鐘，潘沛軒接應伊高沙托尼傳中撞入，惟VAR覆核後指有傑志球員越位在先，入球無效，其後祖連奴將皮球送入網窩，同樣被判「詐胡」。25分鐘基爾頓打破悶局，傑志終於領先。上半場中後段，鄭展龍禁區內被梁煒烽踢跌，球證觀看VAR後判罰12碼，基爾頓操刀個人梅開二度。44分鐘，羅梓駿助攻祖連奴建功，「藍鳥」半場領先3球。

傑志換邊後未有收手，55分鐘，是役表現活躍的伊高沙托尼右路推大位勁射，被雲天樂擋出。其後「伊高」於60分鐘起，3分鐘內連下兩城，「藍鳥」遙遙領先5球。後備入替的迪美路夫不甘寂寞，惟先後幾次埋門皆未能建功，完場前畢頓「埋齋」，傑志派夠6蛋完場。

年中再添一女 伊高入球獻太太 是役其中一位「起孖」的伊高沙托尼，繼上年8月對港會的聯賽後，再於正式賽事取得入球，他受訪時難掩笑意，原來其第二位女兒約於6至7月出生，形容此時取得入球感覺特別：「當我知道老婆又有咗，就特別想入波，當送份禮物畀佢，好開心真係做到。」「伊高」稱聯賽冠軍誰屬「仲有排鬥」：「嚟緊再冇失分空間㗎喇，睇吓我哋同理文，邊隊堅持到最後。」

圖、文：鄧文滔