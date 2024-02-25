港籃今訪新西蘭楊瑞鴻：繼續快攻

香港男子籃球代表隊今日作客新西蘭，出戰亞洲盃外圍賽B組賽事，上場對菲律賓才首次代表港隊參與FIBA國際賽的楊瑞鴻，有12分進帳，獲得不少球迷稱讚，他指今場要繼續打快攻，盡量縮窄差距。（HOY TV 77周日上午11時30分直播）

盡力打出部署縮窄差距 港隊去仗以64比94不敵菲律賓，但其實上半場僅落後4分，只可惜換邊後體力下滑，招致大敗，但第一次為港隊出戰國際賽，就有雙位數得分的楊瑞鴻，可謂其中1個亮點，他認為自己表現不過不失：「始終第一次打國際賽，必定感到緊張，慶幸守好幾球後逐漸提升信心，更成功幫球隊搶分，但下半場體力不足，開始出現失誤。」

談到下場對手，「阿楊」承認新西蘭戰力強大，球隊只可以盡力打出部署，縮窄差距：「新西蘭球員身型比菲律賓好，我們在陣地戰很難取得甜頭，所以球隊要推快節奏，把握空位起手，希望可以拉近距離。」目前世界排名第21位的新西蘭，上場以20分之差擊敗中華台北，港隊務必小心提防。