次站失誤石偉雄衝奧有暗湧

香港「跳馬王子」石偉雄爭取今夏巴黎奧運入場券遇到阻礙，上周五他轉戰德國舉行的體操世界盃科特布斯站，在預賽首跳失誤未能躋身決賽，令未來兩站必須踏上頒獎台，才有機會衝奧成功。

最後兩站要入三甲先有價講 石偉雄上周在世界盃開羅站獲得銅牌「開個靚頭」，第二站來到德國科特布斯在預賽首跳以6.0難度分的動作出擊，但可惜出現失誤，被扣0.3分，獲得13.366分，而第2跳則以5.6難度分的動作出戰，同樣被扣0.3分，獲得14.100分，兩跳平均分獲得13.733，無緣晉級決賽，並在總排名獲得30位。至於港隊隊友吳家祺則以總分14.016排名22位。

根據賽制，在一連4站的體操世界盃中，每個單項會以運動員最佳3站成績作為排名，當中排名最高的兩位可獲巴黎奧運資格。雖然「石仔」已有一面銅牌落袋，惟隨着今站失誤，未來兩站最少要躋身三甲，才能第3次踏上奧運舞台。最後兩站比賽將於3月7至10日在阿塞拜疆及4月17至20日在卡塔爾上演。