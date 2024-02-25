冠忠南區衝三甲惡鬥港會

港會上場聯賽反勝晉峰，各項賽事兩連勝，主教練東尼咸美頓（Tony）仍認為整體演出未如理想，指全隊務必提升狀態才有望搶分：「南區實力明顯比前幾場嘅對手強，一旦我哋表現冇明顯改善，就更加難攞到分。」Tony續稱：「如果球隊好彩入球先，希望大家可以控制戰局，唔好咁容易被對手追和甚至反勝。」門將費查今場可以候命，但Tony承認對方久疏戰陣，未必正選上陣。

楊正光：好需要呢３分

至於南區主教練楊正光則稱，是役會踢得更進取：「我諗大家已經適應好喺港會場踢波，所以今場應該會比之前壓得上啲，因為球隊好需要呢3分，爭取更高排名。」「光Sir」又謂如果對方藉主場之利大打逼搶，球員要小心應對：「始終嗰球場比較窄，如果港會打逼搶，會令我哋更難發揮，希望大家後場組織快啲，唔好咁易被佢哋逼到。」