冠忠南區衝三甲惡鬥港會
今午港超尾場，則為港會坐鎮主場香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。南區為衝擊聯賽前3，必定毫無保留，劍指3分。（周日下午4時30分開賽）
港會上場聯賽反勝晉峰，各項賽事兩連勝，主教練東尼咸美頓（Tony）仍認為整體演出未如理想，指全隊務必提升狀態才有望搶分：「南區實力明顯比前幾場嘅對手強，一旦我哋表現冇明顯改善，就更加難攞到分。」Tony續稱：「如果球隊好彩入球先，希望大家可以控制戰局，唔好咁容易被對手追和甚至反勝。」門將費查今場可以候命，但Tony承認對方久疏戰陣，未必正選上陣。
楊正光：好需要呢３分
至於南區主教練楊正光則稱，是役會踢得更進取：「我諗大家已經適應好喺港會場踢波，所以今場應該會比之前壓得上啲，因為球隊好需要呢3分，爭取更高排名。」「光Sir」又謂如果對方藉主場之利大打逼搶，球員要小心應對：「始終嗰球場比較窄，如果港會打逼搶，會令我哋更難發揮，希望大家後場組織快啲，唔好咁易被佢哋逼到。」
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