傑志當頭起強襲香港Ｕ23

傑志射手 祖連奴

今午於旺角大球場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由「二哥」傑志主場迎戰香港U23。「藍鳥」剛在「賽馬會菁英盃」全取3分，爭出線仍未絕望，士氣大振，面對聯賽仍未開齋，兼各項賽事遭遇5連敗的香港U23，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志迎來9日內第3戰，早前兩場同樣有份披甲的後衞羅拔圖（Beto），卻認為對球隊問題不大：「依家正值季中階段，我哋已經操到好弗，加上隊內有好多出色球員，任何一個有問題，都可以隨時輪換，唔會影響球隊穩定性。」Beto續指為追趕榜首理文，球隊再沒有失分空間，直言每一場賽事皆會「當決賽咁踢」，今仗也不例外。

港隊新貴前鋒潘沛軒今季各項賽事只曾兩次正選上陣，他表示上陣時間會交由教練決定，但強調今場對香港U23，假如有機會落場的話，自己一定會付出100%：「香港U23比對上幾季進步咗，防守更加硬淨同有針對性部署，足球係圓嘅，咩都有可能發生。」

林智豐嚴啟倬「甩骹」缺陣 香港U23上場以1比5不敵理文，更有林智豐及嚴啟倬因傷退下火線，主教練司徒文俊透露兩人都出現「甩骹」情況，今場難以趕及披甲，但相信陣中有足夠球員頂替兩人位置。今季首次挑戰衞冕之師傑志，「司徒Sir」也講到對一班年輕球員的期望：「上場對住強隊理文，球員面對壓力下好多嘢唔夠膽去做，影響到場上決定，幾日後再對另一支強隊，希望球員心理上有所調節，放膽少少。」

香港Ｕ23中堅 杜國樑