on.cc東網直播 港台電視32 10時播映 晉峰東方搶分去到盡

晉峰前鋒 林樂賢

「中銀人壽香港超級聯賽」今日好戲連場，其中青衣運動場，就有晉峰主場鬥東方。「粉紅兵團」為爭取新年後首勝仍要繼續努力，至於想拉近與前列差距的東方，同樣要力爭重返勝軌，搶分好戲不容錯過。（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32周日晚10時播映）

晉峰上場相隔約1個月再出戰，最終反勝為敗，以1比3不敵港會，各項賽事近5場未嘗勝果，總教練何信賢認為短時間內，連失兩記12碼成落敗關鍵，希望年輕球員繼續學習。晉峰早前曾在「足總盃」8強僅以1球負東方，「何Sir」期望今場在防守上有所改善：「首先要唔好輸咁多死球，要守住馬高斯嘅頭槌，真係好傷腦筋。」陣容方面，袁世傑將繼續缺陣。

何思哲︰要踢得更主動 前鋒何思哲則指東方今季表現一貫穩定，防守甚具紀律，自己會嘗試踢得更主動，藉此幫助球隊製造更多攻勢。另外，「粉紅兵團」下半季簽入不少新援，何思哲亦對他們讚不絕口：「新外援全部態度正面，而且好虛心學習，建立一個專業球員嘅榜樣，有助帶動我哋本地球員一齊提升實力。」

Chino︰要提升埋門精準度 東方近5次在聯賽與晉峰碰頭錄得全勝，今季繼「足總盃」後再遇晉峰，主教練盧比度（Chino）指球隊進攻表現有待改善：「作客青衣鬥晉峰係好困難，尤其對手踢逼搶戰術，唔會輕易放過任何機會，我哋喺組織攻勢同處理埋門方面，精準度要再提升，我哋轉化機會為入球嘅機率仍然太低，呢方面要再做好啲。」人腳方面，累積「10黃」的丹尼爾要坐多1場波監，而巴科爾及高素巴耶夫兩大主力停賽後齊齊復出，余在言則仍受膝痛困擾，繼續倦勤。

前鋒洛迪古斯（Bleda）早前獲批特區護照完成入籍程序，這位33歲前鋒經歷大傷後，目前康復進度良好，近日已落球場進行跑步等訓練，Chino也分享到洛迪古斯的近況：「Bleda已經可以喺球場進行唔同類型嘅訓練，雖然距離復出仲有一段時間，但相信季尾有望復出，佢係好球員，入籍對港隊或東方都係好事。」

東方鐵衞 鐘樂安