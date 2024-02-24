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李思穎亞錦賽兩銀落袋
香港單車新一代女車神李思穎（Ceci），昨在印度新德里舉行的亞洲場地單車錦標賽傳來喜訊，在女子淘汰賽獲得銀牌，Ceci及後出戰捕捉賽不敵中國劉佳麗，再取一面銀牌，連同李恩浩在男子青年捕捉賽奪銅，港隊在今屆已袋走3面獎牌。
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