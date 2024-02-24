標準流浪撲擊均業北區

標準流浪Fat哥 林衍廷

「中銀人壽香港超級聯賽」今午同時不同地上演兩場賽事，其中標準流浪會於旺角大球場面對均業北區。兩隊上月底曾在「賽馬會菁英盃」交手，當時流浪大勝5球，然而北區正經歷8日3戰，球員體能存隱憂，今場要復仇並非易事。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

標準流浪上場聯賽1球僅負傑志，總監李輝立（Philip）坦言球隊踢得很好，今場面對近況回落的北區，他提醒球員不可輕敵：「北區無可否認個勢差咗，但比賽逐場計嘅，佢哋之前對大埔又好早踢少個，加上今場我哋都有神田夢實、林遼太缺陣。」值得一提，流浪近兩場主場賽事，皆由青衣運動場移師至旺角場，Philip透露屬於港超聯賽會的決定：「梗係想旺角場做主場，尤其對前面嗰幾隊，結果得償所願。今場對北區係突然間安排嘅，同埋之後有場對香港U23都係，相信係超聯會研究過入場入數，覺得我哋有啲球迷。」

細榮︰體力輸蝕仍會全力以赴 均業北區上場在「賽馬會菁英盃」1球僅負傑志，出線形勢被動，但主教練梁志榮卻大讚球隊踢出近期代表作，對整體發揮感到滿意及安慰。北區僅休息兩天便緊接對陣流浪，「細榮」承認體力一定較輸蝕，但強調會全力以赴：「我哋最近加強咗埋門練習，希望進攻方面有改善，終止3場入球荒。」可幸的是，中堅柏度能夠刑滿復出，羅港威亦有望重返大軍名單。

季中才加盟的中場卡爾特納（Tena），連續兩場擔正，他表示自己即使久疏戰陣，但暫時比賽狀態不俗，今場對流浪盼可協助球隊獲勝：「根據過往經驗，流浪進攻十分強勁，但我好渴望攞到重返港超嘅第一場勝利，會嘗試打敗佢哋。」

均業北區悍將 韋法頓