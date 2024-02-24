港台電視32╳on.cc東網直播理文 大埔港超激鬥

理文快翼 基華尼頓

今日「中銀人壽香港超級聯賽」重頭戲，理文於將軍澳運動場迎戰大埔。為保住榜首優勢的「黃黑軍團」，遇上前列勁敵必定精銳盡出；「綠戰士」近期攻力大大提升，有本錢與任何強敵對攻，「黃綠大戰」在所難免！（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上10時播映）

理文上場以5比1輕取香港U23，繼續佔據積分榜首位，相隔約3個月後重返地頭作賽，「黃黑軍團」當然希望在2024年首個主場賽事取勝。主教練曾昭達承認大埔不易應付：「為咗鞏固榜首優勢我哋不容有失，大埔近況唔錯，季中增兵之後實力大增，希望可以減少佢哋喺死球方面嘅威脅。」有傷在身的黃俊皓仍需時間康復，好消息是杜度坐完波監復出，後防戰力有望進一步提升。

杜度「轉本地」後首披甲 早前獲批特區護照的杜度，今場有望首次以本地球員身份披甲，對此他難掩興奮之情：「好開心可以成功入籍，我一向保持住鬥心，今場亦都係一樣。」再度倒戈舊主大埔，杜度表示十分期待：「大埔有唔少好出色嘅球員，但理文都一樣，相信呢場對決會好精彩。」

「綠戰士」近兩場聯賽狂轟11球，包括上場以5比0大勝均業北區，其中上月初才重返球隊的盧卡斯各項賽事已斬獲7球，大大改善季初鋒線乏力的問題。首循環大埔主場以2比3僅負理文，主教練李志堅強調球隊在比賽開段的防守需要更加集中：「上次一開波就連輸3球，呢方面要改善到，希望做好自己應該要做到嘅嘢。」謝臣及利馬仍有傷在身，今場難以披甲。

陳肇鈞︰無懼任何對手 首循環面對理文有波入的陳肇鈞（Philip），就認為經過季中轉會窗，大埔戰力有明顯提升：「我哋對住港超任何對手都唔會驚，甚至有把握贏到對手，只係睇臨場發揮。」Philip尤其大讚盧卡斯重返「綠戰士」後的表現：「盧卡斯依家更加成熟，佢嘅態度感染到好多隊友，佢做刀尖，我唔介意做刀柄，希望可以互相配合。」

大埔少爺仔 陳肇鈞