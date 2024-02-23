有攻有守港女足僅負科索沃

遠赴土耳其阿拉尼亞出戰「2024土耳其盃」的香港女子足球代表隊，周三於首戰面對科索沃。港隊在門將吳卓蔚多次作出關鍵撲救下，下半場終告失守，最終以0比1僅負科索沃。

港隊與科索沃去年曾於「土耳其盃」碰頭，當時以0比7慘敗。港隊今場派出吳卓蔚把關，隊長鍾貝琪及冼仲意出任中堅，馮雪雯坐鎮中場，曾麗薇及魏嵐提供兩翼側擊，支援陳綺馨及關詠瑜於前線衝鋒陷陣。科索沃開局控球優勢明顯，18分鐘，前鋒碧卡的埋門被吳卓蔚沒收。32分鐘，哈妮拉罰球直射，再被吳卓蔚撲出底線，半場雙方互無紀錄。

Rambo讚防反見成效 換邊後，港隊換入梁匡蕎加強攻勢，戰至51分鐘，科索沃門將傳球失誤，梁匡蕎第一時間笠射，可惜未能轉化成入球。5分鐘後，梁匡蕎送出直線，關詠瑜單刀埋門可惜起腳斜出，錯失為港隊先開紀錄的機會。78分鐘港隊失守，伊茱比殺入禁區，攻入全場唯一入球，結果港隊以0比1僅負對手，明日將會對戰印度。

香港女子隊主教練列卡度（Rambo）賽後承認，雖然今屆陣容相對年輕，但整體演出並不失禮：「今場體能改善咗，高位防守同組織做得唔錯，防守反擊好奏效，但最後一腳傳送可以做得更好。」