潘沛軒撐安帥續教港隊
運動品牌昨午於旺角舉行體驗跑活動，當中傑志兼港隊前鋒潘沛軒亦有參與；提到港隊主帥莊恩安達臣，「潘沛」坦言對方上任後成功帶來新元素及好成績，個人希望安帥繼續留隊。
今次體驗跑活動邀請了香港男子足球運動員潘沛軒、香港女子100米大專紀錄保持者梁筠宜、香港男子110米欄紀錄保持者梅政揚、短跑好手梁詠㬢擔任嘉賓。
進攻踢法信心都大咗
是日為潘沛軒首次出席公開活動，接受訪問時他坦言感到開心又緊張，並透露自己平時亦有跑步習慣，認為絕對有助提升在球場上的表現：「本身係速度型球員，跑步令我變速、入楔好咗，如果唔跑就咁行，冇可能射到個波。同埋本身足球跑動距離長同多，每場至少一萬二千幾公里，體能唔夠根本踢唔到一場比賽。」
另外，港隊主教練莊恩安達臣近日去留問題成焦點，「潘沛」大讚安帥正帶領港隊走進正確方向，個人希望他能夠繼續留隊：「莊恩安達臣帶畀港隊新嘅元素、衝擊，又攞到好成績。佢嘅教法進攻多咗，冇咁保守，尤其我係前鋒，令我更有信心將個波擺入網，幫球隊贏波。」李浚湣報道
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