潘沛軒撐安帥續教港隊

進攻踢法信心都大咗

是日為潘沛軒首次出席公開活動，接受訪問時他坦言感到開心又緊張，並透露自己平時亦有跑步習慣，認為絕對有助提升在球場上的表現：「本身係速度型球員，跑步令我變速、入楔好咗，如果唔跑就咁行，冇可能射到個波。同埋本身足球跑動距離長同多，每場至少一萬二千幾公里，體能唔夠根本踢唔到一場比賽。」