反應夠快！錢兆琛神救最精彩

錢兆琛今季回歸大埔重返港超聯，1月份在「賽馬會菁英盃」對深水埗的分組賽擔正，神勇撲出鄧嘉勁度十足的頭槌，協助「綠戰士」贏4比2。相隔個多月後再憶起該記撲救，「琛仔」仍意猶未盡：「個波嚟得有啲突然，過咗加比爾頭，鄧嘉又喺『阿庭』（羅振庭）前面楔出嚟，咁啱自己回得切身，係自然反應，撲得都ＯＫ靚嘅，但最重要係協助球隊贏到波。」

靜心等待出場機會

早前在兩名門將謝家榮、林志基齊齊缺陣下，「琛仔」臨危受命在「賽馬會菁英盃」上陣兩次，他表示已經傾盡全力：「又唔算咩使命感嘅，但得番我一個龍門，覺得自己呢個時候要企出嚟，冇得縮！落到場都好集中，好似入咗另一個狀態咁。」然而，隨着謝家榮歸位，「琛仔」表示會靜心等待下次機會來臨：「最少出到一、兩場，算係達到季前嘅目標。有得出梗係好，但要以球隊成績行先，自己會等機會，盡做啦！」