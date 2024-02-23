快鬥快半場分數咬得緊 港籃拚盡不敵菲律賓

香港男子籃球隊昨晚出戰亞洲盃外圍賽B組賽事，面對應屆亞運金牌得主菲律賓眾將表現拚搏，半場僅落後4分，最終以64比94告負，3日後將出戰另一場小組賽，作客硬撼新西蘭。

港籃首場亞盃外賽事即遇上杭州亞運金牌球隊菲律賓，賽事吸引大量菲律賓球迷入場，令荃灣體育館變成「菲律賓主場」。港隊正選派出惠龍兒與蔡龍德組「雙塔」，配搭梁兆華、徐遠征，並由控衞楊睿騏擔任隊長。菲律賓隊強陣出擊，歸化球員兼亞運金牌功臣Justin Brownlee以及效力日本B League的Dwight Ramos和2米11中鋒Kai Sotto亦正選登場，開局即打出9比0，逼使港隊叫暫停。港隊首節命中率不佳，內線亦頻頻受壓失分，憑梁兆華單節3記三分球追成15比23。

菲律賓隊第2節有近7分鐘收起3名主力，港隊隨即把握機會搶攻；楊睿騏和楊瑞鴻先後剷籃及拋投得分，其後再有梁兆華轟三分球，以及徐遠征和惠龍兒罰球命中，追成25比25。之後惠龍兒再有一次轉身上籃，加上首次代表港隊出戰FIBA國際賽的楊瑞鴻亦轟入45度「三分彈」，領港隊一度反超前1分。菲律賓隊此節最後3分鐘再派主力上陣，Carl Tomayo「走後門」得分，Sotto更大力入樽，港隊幸未有被拉開太多分數，臨完半場前由蘇志樂投進三分球，徐遠征亦成功突破上籃得分，追至37比41。

梁兆華攻入5個三分球 換邊後，菲律賓隊再推快比賽節奏，港隊內線的蔡龍德累積4犯，一度退下火線。菲律賓憑Ramos和Brownlee裏外開弓逐漸拉開比分，港隊體力開始下降，失誤亦愈多愈多，Sotto更來一記反手入樽，菲律賓此節狂轟30分，拉開至71比46。

港隊決勝節由梁兆華、楊瑞鴻連轟三分，之後再有惠龍兒接應徐遠征傳球上籃，追至54比73，不過菲律賓隊依然未有手軟，後備上陣的Karl Quiambao單節得11分，助客隊以94比64大勝。

數據方面，香港4人得分上雙，梁兆華三分球8射5中得15分，徐遠征交出13分、3個籃板及4次助攻，楊瑞鴻貢獻12分及7個籃板，惠龍兒亦有12分及5個籃板。菲律賓同樣4人得分上雙，其中Justin Brownlee交出16分、7個籃板及7次助攻，Karl Quiambao攻入15分，Kai Sotto則貢獻「雙雙」13分及15個籃板。余樂詩、鄧文滔報道