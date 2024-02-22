IOC落閘帕奎奧無緣奧運

計劃搵播求打表演賽

其實，早於2013年，奧運會拳擊比賽的年齡限制從34歲提高至40歲，此舉本來可以讓這位傳奇拳王爭取參加2016年巴西里約奧運會，可惜帕奎奧卻當選參議員而未有參賽。隨着IOC「落閘」，帕奎奧也發聲明表示：「我感到非常傷心及失望，但我理解並接受年齡限制規定。」他續稱會繼續支持拳擊，並會為征奧的同胞運動員打氣。帕奎奧還提醒粉絲，雖然他已經退役，但他計劃「在不久將來在拳擊場上為國家帶來自豪及榮譽」。據悉，他有意與泰國傳奇拳王播求於4月20日在曼谷進行表演賽。