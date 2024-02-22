IOC落閘帕奎奧無緣奧運
菲律賓傳奇拳王帕奎奧「奧運夢」幻滅！於2021年在職業拳壇退役、現年45歲的帕奎奧，有意復出參加今年7月的在法網主場館上演的巴黎奧運拳擊賽事，期望可以為菲律賓爭取金牌，然而日前他收到國際奧委會（IOC）通知，正式拒絕菲律賓奧委會的申請，並重申參加奧運拳擊項目的年齡限制為40歲。
計劃搵播求打表演賽
其實，早於2013年，奧運會拳擊比賽的年齡限制從34歲提高至40歲，此舉本來可以讓這位傳奇拳王爭取參加2016年巴西里約奧運會，可惜帕奎奧卻當選參議員而未有參賽。隨着IOC「落閘」，帕奎奧也發聲明表示：「我感到非常傷心及失望，但我理解並接受年齡限制規定。」他續稱會繼續支持拳擊，並會為征奧的同胞運動員打氣。帕奎奧還提醒粉絲，雖然他已經退役，但他計劃「在不久將來在拳擊場上為國家帶來自豪及榮譽」。據悉，他有意與泰國傳奇拳王播求於4月20日在曼谷進行表演賽。
帕奎奧職業生涯共戰72場比賽，於2021年、42歲之齡退役，生涯在8個不同體重級別中贏得12個世界冠軍。
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