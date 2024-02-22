香港女隊入8強成功衝奧

世界乒乓球團體賽經過首輪爭逐後，昨日展開激烈淘汰賽，在小組獲首名出線直入16強的女隊，兩位東京奧運銅牌得主杜凱琹及李皓晴合力擊敗波蘭，成功躋身8強，並穩袋巴黎奧運入場券，下仗鬥中華台北衝擊獎牌。

兩位東京奧運女團銅牌功臣拍住朱成竹與淘汰了新加坡的波蘭女隊爭逐，杜凱琹打頭陣以3比1戰勝對手，為港隊打開勝利之門，繼而朱成竹惡鬥波蘭的保莊，苦戰5局後落敗，幸而「大家姐」李皓晴以3比0輕取對手，再搶回氣勢，繼而杜凱琹再出擊，並以3比0擊潰保莊，為朱成竹復仇成功並奠定勝局，鎖定8強席位。

港女隊在淘汰賽抽靚簽，首圈輪空，直闖16強，現躋身8強兼穩袋巴黎奧運資格。女隊在8強前避開了兩大勁旅中國及日本，而她們8強將遇上中華台北，爭取4強位置，若要遇日本及中國則已經是在準決賽及決賽階段。

男隊未能躋身16強 至於香港男隊出線後的抽籤形勢不甚理想，與大熱中國同一賽區，而他們在附加賽先鬥奧地利，何鈞傑手傷繼續缺勤，老大哥黃鎮廷帶領林兆恒及陳顥樺上陣，雙方激戰5場；亞運男單銅牌得主黃鎮廷雖為港隊取得兩勝，惟壓軸上陣的林兆恒跟奧地利選手打足5局後以2比3落敗，港隊總成績以2比3不敵對手，未能躋身16強。