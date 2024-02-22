祖連奴建功傑志險勝均業北區

「賽馬會菁英盃」昨晚上演B組出線關鍵一戰，由「2哥」均業北區在旺角大球場惡鬥衞冕的傑志。結果「藍鳥」換邊後憑祖連奴建功，以1比0擊敗均業北區，保住出線希望。

北區有卡爾特納、韋法頓及葉卓文組成3中堅，羅曉聰及陳浩嘉於中場策應，支援前鋒馬圖斯；至於要全取3分才能夠保住出線希望的傑志，有艾里奧坐完波監復出，查理史葛、基爾頓及陳俊樂坐鎮中場，前線有祖連奴、馬斐及迪美路夫攻堅。

馬圖斯慘食詐胡 傑志開局有查理史葛禁區頂勁射被張桂華沒收。北區站穩陣腳後，搶回不少主動權，15分鐘，羅曉聰罰球斬入禁區，肯迪頭鎚二傳，馬圖斯接應頂入，不過球證判罰北區犯規在先食詐胡。完半場前，傑志後防出現險情，馬圖斯的射門先被石皓心撲出，劉君正補射未果，半場0比0。

傑志換邊後繼續搶攻，到63分鐘終打破僵局，查理史葛禁區外勁射，祖連奴門前加多腳改變方向入網。落後的北區，比賽後段先後換入黃偉國及朱偉鈞，但都未能改變戰局。最終傑志將1比0勝局保持到完場，小組最後一戰將面對理文。圖、文：林卓臻、鄧文滔