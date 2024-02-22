李琪改任助教︰有新血先有進步

李琪

港隊射手李琪於杭州亞運後卸下戰袍，加入教練團擔任助教，以另一身份回饋球隊，他認為港隊需要新血，才有進步：「我一直都有這個想法（加入港隊教練團），因為我已經36歲了，或許我仍能在比賽幫到手，但到了這個年紀，其實要打的大賽都已經打過，所以我覺得夠了。我想將這些機會留給年輕球員，讓他們可以從大賽中成長，這對香港籃球長遠發展才是好事。」

擔任球員教練之間橋樑 效力港隊多年的李琪熟悉港隊訓練模式和文化，勝任球員和教練之間的橋樑角色，他提醒年輕球員不要害怕面對強隊：「主場比賽必需要好努力、好努力，對手全隊都是職業球員，實力有差距，但我們也要『硬砌』，向市民交出表現，證明香港球員其實不差。」

其實港隊過往在主場不乏精彩表現，其中於2018年世盃亞洲區外圍賽面對當時世界排名第31的南韓，亦能打成均勢，雖然終以91比104告負，但李琪轟入28分盡顯鬥心和拚勁。因此，他期望今次也能為球迷留下美好回憶：「對南韓我們鬥到最後幾分鐘才分勝負，就算輸，球迷都收貨，今次亦要一樣。」