榜首激鬥駿英九龍城險勝中西區

周日上演的甲組演榜首大戰，中西區與駿英九龍城合演了一場精彩賽事。最終陣容不整的中西區以2比3不敵對手，榜首優勢僅餘1分差距。

兩支爭標球隊甫開賽即對攻，上半場雙方各有多次入球良機，中西區先後由安達、黃孔馳及大衞巴拉，交出具威脅的攻門鏡頭，惜一直未能轉化成入球。駿英九龍城亦有陳文輝及趙少維先後叩關，最後由趙少維頭槌破網，頂入上半場唯一入球。

雙方賽後僅差1分 領先1比0的駿英九龍城，易邊後把握一次反擊機會，由左後衞曾家進後上建功，拉開成2比0。1分鐘後，中西區由大衞巴拉接應許宏鋒的傳送快腳破網，回敬一球追近至1比2。

踢至63分鐘，「好波之人」陳文輝快腳建功，令駿英九龍城領先3比1。72分鐘，安基斯開出角球，駿英九龍城門將陸平中打手槌撻入網「擺烏龍」，令中西區追成3比2。75分鐘安達禁區內犯手球，中西區被球證吹罰12碼，陳文輝操刀被中西區18歲門將吳凱軒「捉到路」，飛身撲出底線。完場前一刻，安基斯與劉浩霖一次小組配合起腳，被出迎的陸平中擋出，最終這場榜首大戰中西區僅負2比3，超過一年的不敗走勢告終，榜首仍保持1分優勢。