on.cc東網直播 賽馬會菁英盃B組出線關鍵戰 均業北區傑志駁火打硬仗

均業北區萬能Key 林樂勤

今晚「賽馬會菁英盃」上演B組關鍵戰，「2哥」均業北區於旺角大球場惡鬥「3哥」傑志，勝負絕對影響出線形勢。兩隊目前相差4分，首循環交手北區曾贏3比1，是役只要不敗即可晉級4，相反「藍鳥」必須贏波，才能保住出線希望，惡鬥無可避免。（on.cc東網周三晚8時按次收費直播）

均業北區近況略見回落，早前聯賽淨吞大埔5蛋，近兩場狂失10球，中堅柏度更因上場領紅，是役要坐波監。面對勁旅傑志，主教練梁志榮坦承對防守有點擔心，惟希望球員能夠忘記對上兩場大敗，盡快重新振作打硬仗：「對上兩場失嘅10球，好多都係自己犯錯所導致，有啲其實可以避免，呢幾日練習都提醒球員要集中啲，同埋禁區內解圍要清晰，減少失誤。」

劉君正：有力同強隊一戰 經歷兩場大敗後，中場劉君正坦言感到失望，認為此刻最重要是改善心態：「我哋失波後唔能夠及時調整番個心態，令到短時間內連失幾球。」北區今場不敗即可出線，惟「君正」指會以平常心出戰：「其實每場波我哋都係當決賽咁踢，首循環贏過傑志，證明我哋有力同強隊一戰，希望球隊唔好受近期表現影響，令之前嘅努力白費。」

「藍鳥」剛於聯賽一球力克標準流浪，暫代主教練金東進形容過程驚險，但喜見球隊保持不失，希望轉戰「菁英盃」可延續勝軌：「今場關乎到出唔出到線，所以非常重要。最近比賽係密，但我哋有足夠球員去應付，體力唔成問題。」是役艾里奧刑滿復出，惟費蘭度及陳晉一仍受傷患困擾，料繼續缺陣，而周緣德已經離隊。

袁振謙：爭取晉級踢多幾場 中場袁振謙除希望報回首循環落敗之仇，更要全取3分保住出線機會：「同『戴子』（戴子軒）、Yoshi（陳浩嘉）做咗好耐隊友，上次輸咗畀佢哋，當然想贏番次。同埋『菁英盃』係我哋年輕球員爭取機會嘅場合，出線就可以踢多一至兩場。」

均業北區中場 劉君正（右） 傑志中場 基爾頓（右） 傑志Ｕ22 袁振謙（右）