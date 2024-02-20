香港「跳馬王子」石偉雄為爭巴黎奧運資格迎來好開始，前日在埃及開羅舉行的2024年體操世界盃首站，僅以0.13分及0.1分不敵阿美尼亞的Arthur Davtyan及烏克蘭的Nazar Chepurnyi，獲得跳馬銅牌，為一連四站的爭逐打響頭炮。