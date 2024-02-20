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列拿特當選全明星ＭＶＰ
ＮＢＡ全明星正賽周日壓軸上演，東岸明星隊以211比186戰勝西岸明星隊奪冠，已贏得三分賽冠軍的列拿特取得39分6助攻，生涯首次當選全明星ＭＶＰ，成為自「波神」米高佐敦於1988年後，首位在個人賽封王兼奪全明星最有價值球員。
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