理文斥千萬建訓練中心 李文恩：目標衝出香港

港超球隊理文早前新遷入位於將軍澳唐賢街29號藍塘傲商場B2層的室內訓練中心，球隊昨日開放予傳媒參觀。會長李文恩透露，這只是一個開始，希望之後繼續回饋香港足球。

據悉訓練中心已啟用約1個月，佔地近萬呎，距離將軍澳足球訓練中心（FTC）僅10分鐘步程，中心內設有健身室、會議室、冷暖水池等設施，並開放予一隊職球員，以及所有青年梯隊使用。是日會長李文恩連同全體職球員均有現身，當中主教練曾昭達更親自向記者介紹場地。

顏樂楓：逐步向好嘅方向發展 會長李文恩接受訪問時提到今次興建訓練中心，連租金、裝修及器材共斥近千萬，上年4月開始起租，並笑稱已簽長約，他希望藉此提升球隊表現：「足球最緊要體能，依家所有訓練都可以喺度完成。同埋恢復都係一個好關鍵因素，唔恢復好易受傷，我哋都有按摩床、凍水池，對肌肉復原有好大幫助。」李文恩續指訓練中心落成，只是一個開始，球隊目標衝出香港，同時又盼將足球普及化，以增加潛在人才，繼續回饋香港足球：「好多國際球會都有自己訓練基地，足球場之後再有呢啲設施，我哋學但老實講學唔晒，不過盡量做，因為真係好難搵到塊地。」

中場顏樂楓對訓練中心落成感到開心：「知道球會一直好努力搵場地，個困難都好大。所有嘢都咁新，同咁啱足球員用，感覺梗係好正。」理文繼聯賽暫力壓傑志排榜首，硬件（訓練中心）亦成功追上班霸傑志，但「光頭」卻表示不會因此作出比較：「唔好話追唔追上，首先唔需要太多比較，分開兩樣嘢嚟講，只希望理文一步一步向好嘅方向發展。」

圖、文：李浚湣