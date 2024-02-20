港籃12人名單出爐 惠龍兒領軍首場對菲律賓

香港男子籃球隊出戰亞洲盃外圍賽2025，首場小組賽將於2月22日假主場荃灣體育館大戰亞運金牌得主菲律賓。香港籃球總會昨日公布港隊12人名單，當中僅4人為杭州亞運代表，蔡再懃和梁嘉顯因傷退出，至於中鋒卜聿揚亦因私事缺陣。

亞洲盃外圍賽將分3輪舉行，分別於2024年2月、2024年11月及2025年2月上演，24支球隊分6組作賽。位於B組的香港（世界排名119）與世界排名78的中華台北、世界排名38的菲律賓和世界排名21的新西蘭同組，首場比賽將於2月22日晚上8時主場大戰菲律賓，其後再於2月25日作客新西蘭。

港隊12人名單陣容包括效力NBL香港金牛的梁兆華、楊睿騏、香港東方的徐遠征及滿貫的惠龍兒，至於康仁福建的楊瑞鴻、廖鈞浩、譚子健、黃子謙、韓天次和南華中鋒陳曉峰首次入選FIBA 5人國際賽名單。

趙永良：因應近期表現選人 趙永良指：「由於有球員退選，今次陣容有不少變動，遴選過程中參考球員近期比賽如港澳埠際賽、粵港盃等賽事的數據和表現，新陣容已盡量在各方面取得平衡。今次港隊目標是在主場打出拚勁，嘗試收窄差距，盡力打場好波。」

圖、文：余樂詩