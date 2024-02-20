造訪鴨脷洲街坊學校 冠忠南區與小朋友分享踢波喜悅

「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點支持的2023/24年度「足動校園體驗計劃」，第6站來到鴨脷洲街坊學校，當區球隊冠忠南區派出比圖和佐佐木周等5位職球員進行校訪，帶領同學仔享受歡樂時光。

冠忠南區上季勇奪「賽馬會菁英盃」冠軍，取得升上港超聯以來首項錦標。本季再接再厲，由楊正光擔任主教練，冀踢出進攻足球，又先後羅致古安奴、積遜及冨樫凌央等人，加強陣容深度，目前已殺入「賽馬會菁英盃」4強，有望重溫奪冠美夢。

落場鬥波學生贏呼聲 比圖、佐佐木周、川瀨浩太、陳凱柏（Paco）及蔡子濤到達學校後，隨即成為全場焦點，受到在場數十位學生鼓掌歡迎。他們作自我介紹後，便應主持人Iris的提問，分享心得，又呼籲小朋友入場支持球隊。雖然採訪當日較為炎熱，但無阻同學仔投入活動，他們在南區職球員帶領下進行盤球等基礎訓練後，就到大家最期待的鬥波環節，學生們組隊與5位南區職球員比賽，小朋友毫不怯場，盡情表現，贏得幾位大哥哥歡呼。賽後幾位南區代表向同學送贈文件夾和足球，小朋友亦排隊向球員要求簽名，滿載而歸，為活動寫上完美句號。

蔡子濤勾起校園回憶 陳凱柏和蔡子濤對能夠親身與小朋友接觸，感到非常興奮，「子濤」更指其中一位學生令他想起以往的校園時光：「有位小朋友很可愛，他沒有穿體育服，只換上一對運動鞋便落場踢波，便記起我以往在學校踢足球的模樣。」Paco亦補充道：「看着一班小學生由起初不太懂踢足球，到之後慢慢掌握一些簡單技巧的滿足感很大，希望我們可以通過這次活動，讓更多小朋友喜歡足球。」兩位學生Jayden和Jimmy亦對鬥波環節非常深刻，十分享受當中的刺激感。

圖、文：鄧文滔