列拿特險勝三分賽2連霸

NBA三分球大賽昨日舉行，上屆冠軍列拿特險勝鷹隊的迪雷楊格，實現兩連霸。另外勇士巨星史堤芬居里與WNBA的莎賓娜伊奈絲古展開一場「男對女」的三分挑戰賽，結果「咖喱仔」以3分之差險勝，贏下這場「神射手對決」。

三分賽分兩輪比賽，公鹿的列拿特、鷹隊的迪雷楊格和狼隊的唐斯進入決賽，唐斯取22分，迪雷楊格轟24分。最後上場的列拿特尾段取24分後製造「驚險鏡頭」，突然連失4球，要到最後一球才命中，終以2分險勝，完成兩連霸。

居里射贏伊奈絲古獲「GOAT」腰帶 之後輪到勇士射手史提芬居里與WNBA女將莎賓娜伊奈絲古出場，上演另一場「男對女」的三分挑戰賽。效力WNBA紐約自由人的伊奈絲古，去年在WNBA三分賽決賽全程只射失2球，取得37分，破盡WNBA及NBA紀錄，震驚球壇。今年賽會特別邀請她與NBA「三分王」史堤芬居里正面交鋒。莎賓娜伊奈絲古甫開戰即連轟7球，最後拿下26分。「咖喱仔」則愈戰愈勇，最後10球命中9球，最終以29分取勝，贏得寫上「GOAT」（史上最偉大）的冠軍腰帶。

至於壓軸登場的入樽大賽，發展聯盟魔術隊的麥卡倫和塞爾特人前鋒謝倫布朗闖進決賽，最終麥卡倫跳過身高2米16的「巨無霸」奧尼爾入樽，取得50分滿分，力壓布朗成功衞冕。