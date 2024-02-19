轟靚波破入球荒 顏樂楓︰多得教練部署

港超榜首理文5比1大勝香港U23，其中為球隊轟入遠射的顏樂楓，打破長達兩年入球荒，兼被選為全場最佳球員（POM）。「光頭」強調比起理文取勝，自己能否入球只屬次要，同時認為重新踏上聯賽征途，球隊心態已有所轉變。

今場戴起隊長臂章的顏樂楓，27分鐘在離門30多碼位置放冷箭得手，這球遠射難免令人想起2021年「光頭」對東方射入的世界波：「佐迪（理文助教）就話呢球更靚，但我覺得當年嗰球難度要再高啲。」相隔超過兩年再有士哥，「光頭」說有賴教練部署：「自己對入球嘅欲望唔係太大，呢個其實係唔好，今場知道『達Sir』擺我踢前一格，有責任喺進攻方面做多少少，不過自己入唔入波都無所謂，最緊要贏波。」

球隊已全心投入聯賽 逾兩個月後再戰聯賽，「光頭」認為今場3分，證明過去一段時間球隊的努力沒有白費。隨着隊友由亞洲盃歸隊，他認為如今球隊心態有所轉變：「始終亞洲盃係好重要嘅比賽，之前比賽贏到3球、4球後都會就住，依家大家放低咗包袱，全心投入聯賽，球隊氣氛比上半季好咗好多。」