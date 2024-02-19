理文開火大破香港Ｕ23

港超聯昨日另一場賽事於斧山道運動場上演，由香港Ｕ23主場鬥理文。結果「黃黑軍團」憑安尼亞、顏樂楓及徐宏傑上半場各入1球，加上保連奴換邊後梅開二度，以5比1輕取由何瀧浩破蛋的香港Ｕ23。

保連奴下半場省兩球 主場出擊的香港Ｕ23派出鄭進泓及鄧筵霑於中場掃蕩，理文則有安尼亞、基華尼頓及艾華頓組成進攻三叉戟，李毅凱先列後備。實力更強的理文。站穩陣腳後開始發力，19分鐘，基華尼頓窩利傳入門前，安尼亞一射入網，打破僵局。8分鐘後，顏樂楓30幾碼放冷箭破網，為理文拉開比數。45分鐘，徐宏傑接應角球頂入，理文完半場前取得3球優勢。

換邊後理文未收手，繼續圍攻香港Ｕ23後防，77分鐘，艾華頓右路殺入禁區傳中，被後備入替的保連奴門前剷入，為理文錦上添花。香港Ｕ23趁理文後防鬆懈，81分鐘靠何瀧浩勁射得手扳回一城，但對戰局影響不大。88分鐘，保連奴接應胡晉銘傳中，門前射入為球隊埋齋。最終理文作客以5比1大勝香港Ｕ23。■■圖、文：林卓臻