角逐最佳運動隊伍香港東方落實打亞冠

今屆傑運選舉，市民可於即日起至3月17日，網上投選「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。各獎項候選單位昨日先後上台拉票，楊倩玉、李毅凱、胡晉銘及王瑋駿等多位運動員均有亮相。去年於杭州亞運女子單車賽奪金的楊倩玉，曾表示會結束運動員生涯，她笑言仍十分掛念踏單車的感覺，現時集中養好傷勢，才再想比賽。

經理李樹榮：會搵新外援

至於奪得本季甲一男籃總冠軍的香港東方，有份競逐「最佳運動隊伍」，經理李樹榮表示球隊將出戰亞冠盃，4月先赴蒙古打首圈外圍賽，競爭4個次圈名額。他透露球隊正物色一至兩位新外援：「亞洲賽容許註冊3位外援，每場能派出其中兩位出戰，麥洛連必定有份，我們也會按不同位置再找新外援。」李樹榮同時不排除向其他球會借兵：「香港已很久未有球隊打亞冠盃，因此我們已跟部分球會商討，盼以較強陣容為港爭光。」■圖、文：鄧文滔