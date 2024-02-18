何詩蓓100自摘銀冀奧運做得更好

何詩蓓（Siobhan）昨日凌晨出戰多哈游泳世錦賽女子100米自由泳決賽，一度在首50米帶出，惟後勁不繼下以52秒56獲得銀牌，連續兩屆在該賽項奪得亞軍，並以1金1銀1銅完成多哈之旅，這位香港「超級飛魚」寄望奧運時有更佳成績。

26歲的Siobhan決賽排第5線出戰，初段發力加速搶佔頭位，轉塘後與荷蘭好手史汀保根並駕齊驅，差不多同一時間衝線，惟後者以52秒26率先觸池，Siobhan僅落後0.3秒奪亞，季軍為澳洲積克。

Siobhan今屆世界賽收穫甚豐，連同歷史性擸走200米自金牌，及突破性取得100米蛙泳銅牌，3個個人賽項均有牌落袋。這位東奧兩銀得主，賽後期望在今夏巴黎奧運做得更好：「我在前半程盡量爆發力量，嘗試游快一點，最後階段有點氣力不繼，距離巴黎奧運還有數月時間，希望能作出改善，屆時有更佳表現。」

中國董志豪200蛙封王 其他港將成績，初賽打破港績的何甄陶，在男子50米自由泳準決賽游出21秒84，總排名11。小將張心悅於女子200米背泳準決賽，做出2分13秒85而位列16，未能進身決賽。至於男子200米蛙泳決賽，中國18新歲董志豪憑凌厲後勁，由第6位衝到冠軍，勇奪金牌。